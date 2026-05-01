列車運行情報で利用客に周知 JR高松駅 岡山県と香川県を結ぶJR瀬戸大橋線の海上部で強風が予想されるため、快速マリンライナーなどがお昼ごろから計画運休を行います。 JR四国によりますと、快速マリンライナーは、上りが午前11時40分高松発から午後6時40分高松発まで、下りは午後0時5分児島発から午後7時6分児島発まで高松と児島の間で部分運休します。 また岡山と四国を結ぶ特急しおかぜと、特急南