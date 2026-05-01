長濱ねるが表紙を飾る女性誌『DIGVII（ディグ）』創刊4号（主婦と生活社）が2026年4月27日（月）に発売された。 【写真】春コレクションをまとった長濱ねる これまで創刊号表紙をアイナ・ジ・エンド、創刊2号表紙を剛力彩芽、創刊3号表紙を上白石萌歌が務めてきたなか、俳優・長濱ねるが女性誌『DIGVII（ディグ）』のカバーに登場。このたび長濱は「KENZO 2026SSコレクション」をまとい本誌に登場した。 今回の企画