お風呂に入ると髪や体を洗います。体は「ボディタオル」を使うこともあるでしょう。ママスタコミュニティにこんな質問が寄せられました。『体を洗うボディタオル、家族分をお風呂に置いている？』1枚のボディタオルを家族全員で使うのか、それとも家族それぞれが違うボディタオルを使うのか。家庭によって考え方が違ってきそうです。投稿者さんは他の家ではどうしているのか気になるようですね。実際のところ、他のママたちはどの