堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』が5月3日夜9時から放送されます。【写真】職人を激怒させたこの人『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・