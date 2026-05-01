イランのペゼシュキアン大統領は高市総理大臣に対し、「アメリカが態度を改めれば外交の道を歩み続ける用意がある」と表明しました。イランのペゼシュキアン大統領との電話会談で高市総理は、事実上閉鎖されたホルムズ海峡を日本関連の原油タンカーが通過したことを評価しました。高市総理：前向きな動きとして、受け止めているということをお伝えしました。高市総理は「全ての国の船舶について、自由で安全な航行」の「一日も早い