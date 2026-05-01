見知らぬ女性の部屋に侵入した疑いで、防衛省職員の男が逮捕されました。防衛省職員の平野虎弥容疑者（27）は4月22日、神奈川・横浜市金沢区で、20代の女性が住むアパートの部屋に侵入した疑いがもたれています。2人に面識はなく、調べに対し平野容疑者は「衝動的に入りたいという気持ちになった」と容疑を認めているということです。