子どもの自殺防止に向け、黄川田こども政策担当大臣は、地方自治体が学校や児童相談所などと対策に取り組む協議会を設置するよう要請しました。黄川田大臣は4月30日、自治体との協議の場で子どもの自殺の増加を取り上げ、「極めて深刻な現実に、国も地方もこれまで以上の危機感をもって向き合わなければいけない」と訴えました。黄川田こども政策大臣：子どもの異変を早く把握し、危機が深まる前に、確実に支援につなげる仕組みを