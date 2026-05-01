北海道にある旭山動物園の33歳の職員の男が、園内の焼却炉で妻の遺体を焼却するなど損壊した疑いで逮捕されました。死体損壊の疑いで逮捕されたのは、旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）です。鈴木容疑者は3月31日ごろ、園内の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み、焼却するなど遺体を損壊した疑いが持たれています。これまでの任意の調べに、鈴木容疑者は「妻の遺体を焼却炉に遺棄して燃やした」などと話していました。焼