平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が6日間の日程で開幕する。優勝賞金1億300万円（副賞含む）を懸けたG1最高峰の“競輪ダービー”は162選手のトップスターで争われる。初日は11R特選をメインに一次予選が行われる。特選は昨年12月の「平塚グランプリ」を優勝した地元エースの郡司浩平を中心に山口拳矢、新山響平らで熱戦が繰り広げられる。地元の当地グランプリ覇者・郡司が中心。ここは積極的な犬伏と新山で踏み合うと