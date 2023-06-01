ミャンマーの親軍政権は、5年前の軍事クーデターで拘束した民主化指導者・アウンサンスーチー氏を「指定された住居での軟禁に移した」と発表しました。ミャンマーの親軍政権は4月30日、2021年の軍事クーデターで拘束したアウンサンスーチー氏（80）の処遇に関する声明を発表しました。声明では、スーチー氏を刑務所から指定された住居へ移した上で、残りの刑期をその住居で服役させるとしています。また、今回の措置は恩赦の一環と