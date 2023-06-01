アメリカのホワイトハウス特派員の夕食会でトランプ大統領を暗殺しようとした疑いで訴追された男が裁判所に出廷し、勾留に同意しました。コール・トーマス・アレン容疑者は先週、トランプ大統領が出席したホワイトハウス特派員夕食会の会場で散弾銃を発砲し、トランプ大統領を暗殺しようとした疑いが持たれていて、4月30日、身柄の勾留に関する手続きのために裁判所に出廷しました。弁護側は前日までアレン容疑者に逃亡のおそれは