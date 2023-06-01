事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の見通しについて、イギリスの海運情報会社は30日、通航が回復した場合でも市場の正常化は早くとも9月ごろになるとの見方を示しました。イギリスの海運情報会社ロイズリストインテリジェンスによりますと、ホルムズ海峡は完全に閉鎖されているわけではないものの、イランへの軍事作戦が始まって以降、船舶の通航量は最低水準に落ち込んでいます。また、関係国どうしの協議に目立った進展がみられな