フランスのセーヌ川にバスが転落し、乗客らが救助されました。4月30日朝、パリ近郊のジュビジー・シュー・オージュ市で走行中の路線バスが前方にあった車両に衝突し、巻き込む形で2台ともセーヌ川に転落しました。バスの運転手は訓練生で、教官が同乗していたほか、乗客2人が乗っていたということです。消防当局は救助車両16台とダイバーなどを投入し、4人全員を救助しました。いずれも命に別条はないということです。バスの運行会