平成の30年で大きく変わった恋とコミュニケーションの形。その変化と、変わらない思いに触れることができる展示を、フジテレビ・堤礼実キャスターが体験しました。7年前の4月30日は平成最後の日。今、東京・六本木で平成にタイムスリップできる展示が開催されています。平成の30年間の変化を恋愛という切り口でたどる体験型展示イベント「平成恋愛展 Heisei Ren_ai Ten」です。会場の入り口近くに忠実に再現された当時の教室。壁に
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