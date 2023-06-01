女優の酒井若菜が、芸能デビュー３０周年を記念した写真集（タイトル未定、講談社刊）を、自身のデビュー日である７月１日に発売する。１９９０年代後半から２０００年代にかけて多くの雑誌で表紙グラビアを飾ってきた酒井だが、写真集は実に１３年ぶり。酒井自身の強い希望で写真家の佐内正史氏とタッグを組み台湾で撮影した。田舎道や、台湾最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う街中の交差点など、