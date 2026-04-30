【モデルプレス＝2026/04/30】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第4話が4月16日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。熊部拓斗（K.TAKUTO）が持参した“秘密道具”に注目が集まっている。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」熊部拓斗の“秘密道具”とは第5話では第1回順位発表式が行われ、51位以