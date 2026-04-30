銀行員が個人情報を含む銀行内の様子をSNSに投稿し拡散されていたことが分かりました。SNS上で不適切な動画や画像が拡散されているのは西日本シティ銀行です。支店とみられる室内で、若い女性がスマートフォンのカメラを使って他の行員を撮影している様子や、「業務目標」などの文字や金額、「個人名」が映っていたといいます。西日本シティ銀行は、その後の調査で、山口県の下関支店の執務室内で行員が撮影したものだと確認したと