ヤクルトは長岡を抹消したヤクルトは30日の公示で、長岡秀樹内野手を出場選手登録から抹消し、北村恵吾内野手を登録した。午後4時29分の突然の公示にファンも「え、待って」などと動揺を隠せないでいた。2位のヤクルトはこの日、神宮球場でゲーム差なしの首位にいる阪神と対戦。午後6時試合開始にあわせ、公示は通常、日本野球機構（NPB）から午後4時に発表される。ただ、長岡の抹消が発表となったのは午後4時29分だった。長