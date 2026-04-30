「なにわ筋線」の総事業費倍増の見通しを受け、大阪市の負担額も倍に増える見込みであることがわかりました。 大阪中心部と関西空港方面を結ぶ新ルート「なにわ筋線」。建設を担う関西高速鉄道は、物価高や地中にある障害物の撤去費用などで、総事業費は当初計画のほぼ2倍にあたる約6500億円にのぼる見通しだと市に報告しました。 これを受けた「大阪市大規模事業リスク管理会議」で市は、関西高速鉄道に対し、第三