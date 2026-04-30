中国企業のSenseTimeが画像生成AI「SenseNova U1」をオープンモデルとして公開しました。SenseNova U1は既存の高性能オープンモデルより軽量かつ高性能なのが特徴で、画像生成と画像編集の両方に対応しています。また、インフォグラフィックや連続性のある画像の生成も可能です。SenseTime Fully Open-Sources SenseNova U1: A Unified Model for Understanding and Generation-News and Blog-SenseTimehttps://www.sensetime.com/