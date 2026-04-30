県内では、クマの目撃情報が例年を大幅に上回るペースで寄せられています。過去にクマに襲われて亡くなったりけがをしたりしたりする被害が相次いで発生した鹿角市十和田大湯では、現場に通じる道に通行止めのバリケードが設置されました。周辺の山林は、あす1日からタケノコ採りシーズンが終わる6月末まで入山禁止となります。鹿角市は30日、クマによる人への被害が後を絶たない十和田大湯のあわせて45か所に、