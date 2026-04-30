県内では、クマの目撃情報が例年を大幅に上回るペースで寄せられています。



過去にクマに襲われて亡くなったりけがをしたりしたりする被害が相次いで発生した鹿角市十和田大湯では、現場に通じる道に通行止めのバリケードが設置されました。



周辺の山林は、あす1日からタケノコ採りシーズンが終わる6月末まで入山禁止となります。



鹿角市は30日、クマによる人への被害が後を絶たない十和田大湯のあわせて45か所に、通行止めのバリケードや入山禁止の看板を設置しました。





青森との県境にも近い十和田大湯の熊取平と田代平地区では、10年前の2016年5月から6月にかけて、タケノコ採りなどに訪れた男女あわせて4人が相次いでクマに襲われて死亡しました。また、近くの大平地区では、おととし5月、タケノコ採りで山に入り行方不明になった男性の遺体を運び出そうとしていた警察官2人がクマに襲われてけがをしました。男性の死因は分かっていませんが、遺体には、大型の動物によるひっかき傷やかまれたような傷がありました。鹿角市は、今年も現場周辺の広い範囲をあすから立ち入り禁止にします。観光スポットのひとつ、十和田湖を望むことができる紫明亭展望台とその駐車場も立ち入りを禁止します。大型連休の期間中はもちろん、まもなく本格化する山菜採りやタケノコ採りシーズンの被害を防ぎたい考えです。鹿角市総務課危機管理室 田原智明危機管理監「『山に入らない』ということで、やはりこのエリアはなぜ入山禁止にしているかというと、やはりそういう危険性が高いエリアになっておりますので、そこらへん十分ご理解いただければなというふうに思います」県内では過去5年間、クマに人が襲われる最初の被害は4月下旬から5月にかけて起きています。今年もすでに警戒が必要な時期に入っています。鹿角市十和田大湯の山林の入山禁止は、6月末までです。♢♢♢♢♢鹿角市に限らず、県内では、山菜採りに出かけた人がクマに襲われる被害が毎年のように発生しています。県は5月1日からの1か月間を「春のクマ事故防止キャンペーン」期間として、重点的に注意を呼びかけることにしています。※4月30日午後6時15分のABS news every.でお伝えします