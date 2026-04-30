中島健人 中島健人と畑芽育が30日、都内で開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026（以下、MAJ）」のノミネート作品発表会に登壇した。同アワードのアンバサダーを務める2人が、注目部門や自身の音楽活動について語った。【写真】「MAJ 2026」ノミネート作品を発表する中島健人一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会が設立した、国内最大規模の国際音楽賞「MAJ」。今回の発表会は、6月13日の授賞