スポルティングに所属する日本代表MF守田英正に、同MF田中碧が所属するリーズが関心を示しているようだ。29日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。現在30歳の守田は川崎フロンターレ、サンタ・クララを経て、2022年7月からスポルティングでプレー。これまでにプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部リーグ）で2度、国内カップ戦も1度の優勝を経験するなど、同クラブでは通算162試合の出場で11ゴール16アシストを記録して