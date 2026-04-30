漫画家の田森庸介さんが4月10日に死去したと、30日までに日本漫画家協会が公式サイトで伝えた。74歳だった。葬儀などは近親者などで執り行われたという。発表では「当協会会員の田森庸介氏が、2026年4月10日に74歳でご逝去されました」と報告している。田森さんは、1951年、東京生まれ。1977年に高峰丈のペンネームで「ぞうり虫の詩序曲」でデビュー。78年に田森庸介名義で「ポポロクロイス物語」を発表。同作は1981年から朝日小学