テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第5話が29日に放送され、菅井友香の“淡い”ラブシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「なんだこのイチャつきはーーー」演技に反響が寄せられた菅井友香29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがって