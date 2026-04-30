◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー2広島（4月29日、東京ドーム）4月29日は内海哲也コーチの44回目の誕生日。先発の竹丸和幸投手は朝から「誕生日だ」というプレッシャーを感じてマウンドに上がったといいます。5回に広島打線につかまったものの、2失点で切り抜け、6回まで投げきると、見事4勝目を飾りました。内海コーチは試合後、左腕の勝利を喜ぶも「誕生日やったからボールくれると思ってたんやけどな・・・」と冗談まじりに、“形