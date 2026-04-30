お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、5月4日午後10時から放送される。今回は、東京・つつじヶ丘の元プロボクサーの店長が作る水加減にこだわった二八そばを味わう。【写真】「バルス唱えたみたいにバラバラと落ちていく」“名物天ぷら”を味わうドランク塚地同番組は、塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高