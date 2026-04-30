VAIOは4月23日、同社初となる、最新世代のインテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載した「Copilot+ PC」として、VAIO最上位モデル 個人向け「VAIO SX14-R」を発表した。5月22日から順次発売する。個人向けカスタマイズモデルの直販価格は26万9500円。標準仕様モデルの想定価格は32万7800円〜38万2800円。●最大約37.0時間（アイドル時）の長時間駆動と1?を切る軽量を実現生成AIの進化とともに、AIを日常業務の中で活用