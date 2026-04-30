グループTWICEのメンバー、ジョンヨンが磨きのかかった美貌でファンの視線を集めた。ジョンヨンは29日、自身のSNSに「MUFG STADIUM」という言葉とともに数枚の写真を公開した。ワールドツアーの公演を準備中の場面とみられ、端正な顔立ちとスリムなビジュアル、そして健康な姿でステージに集中する姿が印象的だ。ジョンヨンは2020年、首のヘルニア治療過程でステロイドを服用したことで体重が増え、その後、自己管理と回復に専念し