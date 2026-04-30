ヒューマンホールディングスは2026年4月27日、『Z世代の仕事観と自分らしさに関する調査2026』の結果を発表した。同調査は2026年4月1日〜4月7日、全国の会社員・公務員・団体職員として勤務する20〜29歳男女1,000名を対象にインターネットで実施した。Z世代が現在の勤務先を選択した際に「仕事の社会的ニーズの高さ」と「給与額の高さ」のどちらを重視したかを尋ねたところ、全体では「給与額」(34.0%)よりも「仕事の社会的ニーズ