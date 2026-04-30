J１百年構想リーグで４月24日の12節・FC東京戦でＪデビューを飾り、プロ初ゴールをマークした水戸の安藤晃希が、またも結果を出した。前節に続き、29日の13節・町田戦もベンチスタートだった18歳の高卒ルーキーは、69分に途中出場。１−２で迎えた90分、チームを救う同点ゴールを決める。敵陣の左サイド。対峙する日本代表DFの望月ヘンリー海輝を巧みなフェイントで振り切ると、元日本代表DFの昌子源もかわして右足を振り抜