30日朝、大分市の国道10号で、ミキサー車2台が絡む事故がありました。この影響で大分市から別府方面へ向かう道路で最大6キロの渋滞が発生しています。 【写真を見る】国道10号でミキサー車2台が絡む事故現場を中心に周辺で最大6キロの渋滞大分市 警察によりますと、事故があったのは、大分市生石港町の国道10号かんたん交差点です。走行中のミキサー車が別のミキサー車に追突したということです。現