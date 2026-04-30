退職するときに退職代行サービスを使うことが増えるなど、働き方でも何かと話題となるZ世代。そのZ世代にまつわる新しいワードが出てきている。 まず、「残業厳禁」「仕事を任せない」「しからない」といった、新人に配慮が行き過ぎて成長ややりがいを阻害する行為を「ホワイトハラスメント（ホワハラ）」という。上司や先輩社員からすれば、今は何でもハラスメントと言われてしまうため、強く言えない時代であり、