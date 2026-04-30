奈緒主演の映画『死ねばいいのに』より、本ビジュアルと本予告編が解禁。主題歌はThis is LASTの書き下ろし楽曲「アイリス」に決まった。【動画】主題歌「アイリス」を使用した『死ねばいいのに』本予告京極夏彦による異色の同名ミステリー小説を実写映画化した本作。奈緒が主人公・渡来映子を演じ、映子がその存在を探し回る亜佐美役には伊東蒼。亜佐美の生前の関係者役として、前原滉、高橋ひかる、草川拓弥、田畑智子、平原