本拠地マーリンズ戦米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦し、2-3で敗れた。ドジャースは9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、フレディ・フリーマン内野手がダブルプレーに倒れた。試合後、落胆した様子で「正面に打ってしまった」と話した。1点を追う9回のドジャースの攻撃。連続四球と犠打で1死二、三塁のチャンスを作ると、大谷が打席に。しかし申告敬遠となった。なおも1死満塁でフリ