29日午後、名古屋市中川区で、警察の職務質問に応じずに逃走した軽乗用車が車2台に衝突する事故を起こし、男2人が逮捕されました。 【写真を見る】走行中の車内から飛び出し… パトカーから逃走し事故のベトナム人の男2人を現行犯逮捕 警察によりますと29日午後5時半過ぎ、中川区戸田ゆたかで、パトロール中の警察官が不審な動きをした軽乗用車を見つけ、職務質問のため停止を求めたところ、車はそのまま逃走しまし