テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第5話が30日、放送される。【場面写真】浴衣姿で札束を…不敵な笑みを浮かべる原菜乃華原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華