◆米大リーグブルージェイズ８―１レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、「４番・三塁」で先発。２試合連続の２点適時打を放ち、連勝に貢献した。４打数１安打２打点２三振で打率は２割２分４厘となった。０―１で迎えた３回２死満塁のチャンスで先発ベヨのカウント２―０からの３球目、低めのシンカーをとらえ、左前には