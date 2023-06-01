ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１」は２９日、４日間の予選が終了した。後藤盛也（３７＝東京）は予選ラストの４日目２Ｒ、１号艇で登場。インからコンマ１２の快ショットを決めると、１Ｍ先に回って１着。勝負駆けに成功し、前日の得点率２３位からギリギリの１８位で予選を突破した。「伸びは普通だけど、ターンした感じはいいですね。ターン回りは◎」と相棒３２号機にも好感触をつかんでいる。