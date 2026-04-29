新日本プロレス２９日の佐賀大会で、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）がタイガーマスクの挑戦を退け４度目の防衛に成功した。今年７月７日後楽園大会での引退を控えるタイガーとの王座戦は、両軍セコンドがリングサイドを取り囲み、選手が場外に転落した場合はリングに押し戻される完全決着ルールの「ランバージャックデスマッチ」形式を採用。ＤＯＵＫＩ属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（