◆パ・リーグ西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）西武・平沢大河内野手が１３試合に出場し、打率３割８分１厘と好調を維持している。２９日の日本ハム戦は「６番・一塁」で先発出場。２回２死では左翼線への二塁打。両軍無得点の４回２死二塁では、相手先発・達の１３７キロフォークを振り抜いて先制の中前適時打を放った。３打数２安打１打点の活躍。移籍後初めて本拠地・ベルーナドームのお立ち台に登場すると