フランス・パリを拠点に活躍した画家・藤田嗣治の展覧会が、４月２９日から札幌芸術の森美術館で開催されています。おかっぱ頭に口ひげ、丸メガネといった奇抜な風貌。藤田嗣治は１９２０年代にパリで名を馳せた日本の画家です。会場には絵画をはじめ、藤田が旅先でカメラに収めた人物や風景の写真や、愛用していたメガネなどあわせて３４０点ほどが並びます。（札幌芸術の森美術館学芸員名原宏明さん）「こちらの絵が藤田の代