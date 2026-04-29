大分県の高校生が育てた野菜の苗や花を販売する「美山マルシェ」が開かれ、大勢の人でにぎわいました。 【写真を見る】ジャム1時間で完売「この学校に入ってよかった」高校生による農業マルシェ大分 この「美山マルシェ」は、農業を軸に地域の課題解決を目指す大分県立玖珠美山高校の地域産業科が開催しました。 校内の会場で29日、生徒らが育てた野菜の苗や花が手頃な価格で販売されました。 果物のジャムはオープン