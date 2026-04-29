東京都三鷹市の公式Xアカウントが2026年4月28日、「太宰治の墓所を参拝される際のマナー」について注意喚起した。「節度ある参拝にご協力を」三鷹市は芸術文化課からの発信として、「三鷹市から太宰治の墓所を参拝される際のマナーについてのお願いです」とし、詳細を説明した。「ご遺族より、『太宰治を偲んで墓参りしていただけることは遺族として大変ありがたいと思っております。墓に来られた皆様が気持ちよくお参りできますよ