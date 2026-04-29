住宅に被害をもたらすシロアリ対策に、近年変化が見られている。従来主流だった化学薬剤による駆除に加え、体への影響に配慮した薬剤を選ぶ動きが広がっているという。※AIで作成したイメージ画像です兵庫県内でシロアリ駆除に携わる老舗業者・今村化学工業白蟻研究所（神戸市）の今村誠治さんは、「子どもやペットへの影響を気にして、薬剤の種類について相談を受けるケースが増えている」と話す。背景の一つとして、アレル