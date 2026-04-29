北総鉄道（千葉県鎌ヶ谷市）は、市川市と協力し、世界的人気となっている市川市動植物園のニホンザル「パンチ」の写真をあしらった「応援乗車券」を２９日に発売する。同園では５月１７日、「コラボまつり」を開催する。人工哺育で育ったパンチは、母親代わりのぬいぐるみを持ち歩く姿がＳＮＳで注目された。群れに加わろうと頑張る姿に、「＃がんばれパンチ」のハッシュタグと合わせて反響を呼んだ。同社と市は２０２４年に