常陸宮妃華子さまは「上野の森美術館大賞展」を鑑賞されました。「上野の森美術館大賞展」は、今後の美術界を担う作家を育成するために設けられたものです。華子さまは1000点を超える応募の中から入賞した作品を鑑賞し、「作品をたくさんお描きになってね」などと受賞者を祝福されました。作品は29日から上野の森美術館で展示されます。