東海大菅生高校・中等部の軟式野球クラブは30人前後で活動“少数精鋭”の学校部活動だからこそ、令和の時代に合った野球の指導ができるのかもしれない。東京都あきる野市にある東海大菅生高校・中等部の軟式野球クラブは現在、新3年生と2年生で22人の部員が所属し、新1年生も10人程度の入部が見込まれている。かつて野球部といえば大人数で切磋琢磨する場所というイメージがあったが、2002年から同部を指揮する村上晋監督は「今は3