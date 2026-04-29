◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京D）広島・床田寛樹投手（31）が28日、巨人戦で8回3安打1失点と好投し12球団の開幕投手では大トリで今季初勝利を飾った。東京ドームでの巨人戦勝利は2019年5月24日以来。今季5度目の先発で5回に打球が左すねを直撃するアクシデントにも負けず、9連戦の先陣で役割を果たした。打線は今季最多18安打11得点と奮起。チームは引き分けを挟んだ連敗を3で止めた。床田はホッと息を